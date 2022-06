Günzburg

Radler stürzt am Stadtberg und verletzt sich schwer

Am Günzburger Stadtberg verunglückte ein Radler schwer. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Ein 58-jähriger Radler verliert in Günzburg am Stadtberg die Kontrolle über sein Fahrrad. Seine Fahrt endet an einer Gebäudewand.

Schwer gestürzt ist am Samstag zur Mittagszeit ein 58-jähriger Radler. Laut Polizei fuhr er mit seinem Fahrrad den Stadtberg hinunter. Auf der abschüssigen Strecke bremste er und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad. Der Mann prallte anschließend gegen eine angrenzende Gebäudewand. Hierbei wurde er schwer verletzt. Der Radfahrer kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. (AZ)

