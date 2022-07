Radler stürzt in Günzburg nach einem Verkehrsunfall

Leicht verletzt hat ein Radfahrer am Dienstagabend einen Unfall in Günzburg überstanden. Der 67-Jährige stieß beim Überqueren der Straße mit einem Auto zusammen.

Gerade noch einmal glimpflich ging ein Unfall aus, der sich am vergangenen Dienstagabend in Günzburg ereignete. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Laut Polizeiangaben nutze ein 67-jähriger Radfahrer die Fußgängerampel bei Grünphase, um die Sedanstraße zu überqueren. Ein zu diesem Zeitpunkt von der Augsburger Straße in die Sedanstraße einbiegender 56-jähriger Autofahrer wurde von der tief stehenden Sonne geblendet und erkannte den Radler zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin es zum Sturz des Fahrradfahrers kam. Eine Behandlung im Krankenhaus war erforderlich. Am Fahrrad, wie auch am Auto, entstanden Schäden in vierstelliger Höhe. (AZ)