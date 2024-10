Radmuttern an Auto gelöst: Zeugen gesucht

Eine 49-jährige Frau meldete bei der Polizei Günzburg, dass an ihrem Auto im Zeitraum zwischen Dienstag, 17. September, und Dienstag, 1. Oktober, die Muttern an einem der Räder durch eine unbekannte Person gelöst wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass dies auf einem Parkplatz am Bezirkskrankenhaus geschah, da das Fahrzeug dort täglich parkt. Glücklicherweise bemerkte die Frau die Manipulation rechtzeitig, sodass kein Schaden entstanden ist. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

