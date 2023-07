Radmuttern an Auto in Günzburg gelöst: Polizei sucht Zeugen

Die Fahrerin bemerkte gerade noch rechtzeitig, dass etwas an ihrem Wagen nicht stimmte. Jemand hatte die Mutter an einem Rad gelöst.

Bereits am vergangenen Mittwoch wurden am Auto einer Frau an einem Rad die Muttern gelöst. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in der Lindenallee geparkt. Während der Fahrt lösten sich die Muttern teilweise komplett, sodass schließlich nur noch eine Mutter vorhanden war. Die aufmerksame Fahrerin bemerkte jedoch die Veränderung der Fahreigenschaft und konnte rechtzeitig anhalten, ohne dass es zu einem weiteren Schaden kam. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 08221/919-0 bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. (AZ)