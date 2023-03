Radmuttern auf dem Parkplatz der Günzburger Klinik gelockert

Sämtliche Räder des Autos einer 58 Jahre alten Frau waren locker, nachdem sie auf dem Parkplatz der Günzburger Kreisklinik geparkt hatte

Sämtliche Radmuttern der Reifen am Auto einer 58-Jährigen sind am Freitag im Zeitraum zwischen 7.15 Uhr und 16.30 Uhr gelockert worden. Das teilt die Polizei mit. Der schwarze BMW der Frau war während des Tatzeitraums in der Lindenallee auf dem Parkplatz der Günzburger Kreisklinik und des Bezirkskrankenhauses geparkt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg, Telefonnummer 08221/919-0, erbeten. (AZ)