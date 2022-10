Randalierer spuckt Polizeibeamten in Günzburg ins Gesicht

Ein 20-Jähriger flippt alkoholisiert in einer Günzburger Tankstelle aus und widersetzt sich der Polizei zum Teil erheblich.

Ein 20-Jähriger hielt sich am Sonntag gegen 2.40 Uhr in der Tankstelle in der Wilhelm-Maybach-Straße am Rande von Günzburg auf. Aus bislang unbekannten Gründen randalierte er in der Tankstelle. Dabei gingen mehrere Flaschen zu Bruch. Außerdem konsumierte der junge Mann Getränke, ohne sie zu bezahlen. Die Polizei traf ein. Der Mann, der bereits einige Stunden zuvor polizeilich in Erscheinung getreten war, zeigte sich uneinsichtig und widersetzte sich polizeilichen Maßnahmen. Wegen seines Verhaltens und der starken Alkoholisierung wurde durch die Beamten der Gewahrsam angeordnet. Hierbei leistete der 20-Jährige nach Angaben der Polizei zum Teil erheblichen Widerstand und spuckte zudem mindestens einem eingesetzten Beamten ins Gesicht. Bei dem Vorfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Den Randalierer erwarten nun Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung, Beleidigung sowie Ladendiebstahl und Sachbeschädigung. (AZ)