Raubdelikt auf dem Günzburger Marktplatz ist eine Einzeltat

Plus Der Überfall auf einen jungen Mann auf dem Günzburger Marktplatz in der Samstagnacht beunruhigt viele Menschen. Doch Günzburg gilt als sichere Stadt.

Den Raubüberfall auf einen jungen Mann in der Samstagnacht auf dem oberen Günzburger Marktplatz zwischen der Cocktailbar Flaneur und dem Brentanohaus stuft die Polizei als Einzelfalldelikt ein. Auf Nachfrage unserer Redaktion beruhigt der Leiter der Polizeiinspektion Stefan Müller: "In den vergangenen Jahren gab es keinerlei Vorkommnisse dieser Art." Die Kriminalstatistik bestätigt dies: Die Straftaten, die im öffentlichen Raum begangen werden, sind seit Jahren rückläufig.