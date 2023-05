Günzburg

Razzia: So wurde die Beschäftigte im Günzburger Landratsamt verhaftet

Plus Über Monate ist die Frau, die im Ausländeramt arbeitete, abgehört worden. Sie soll zu einer fünfköpfigen Bande gehören. Jetzt sitzt sie in U-Haft in Aichach – und schweigt.

Von Till Hofmann

Die Besprechung in der Ausländerbehörde des Landratsamtes am 26. April dürften die Teilnehmenden noch einige Zeit in Erinnerung behalten. Ein Treffen stand mal wieder an, um sich fachlich auszutauschen. Arrangiert wurde aber eigens der Termin. Denn an jenem Tag kamen gegen 9 Uhr auch vier Polizeibeamtinnen und -beamte – darunter zwei IT-Spezialisten – in die Kreisverwaltungsbehörde, um eine der Teilnehmerinnen der Besprechung zu verhaften. Christoph Langer, Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Gesundheit, bat die Beschäftigte aus dem Zimmer (und holte später ihren zurückgelassenen Schlüssel). Alles lief unspektakulär und diskret ab. Freilich wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen die Beschuldigte unmittelbar zu tun hatte, danach über den Vorfall informiert.

Manche waren ebenso überrascht wie die Verhaftete selbst. Die Polizei eröffnete der Frau, was ihr vorgeworfen wird, nämlich Teil einer fünfköpfigen Bande zu sein, die Arbeiter vornehmlich aus Osteuropa mit falschen Papieren ausstattete. So wurden die "Drittstaatler" zu Bürgern der Europäischen Union. Das Ganze scheint ein lukratives Geschäftsmodell gewesen zu sein. Kommissar Zufall und lang andauernde, umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur der kriminellen Gruppe.

