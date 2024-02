Günzburg

vor 47 Min.

Reformhaus am Marktplatz Günzburg schließt

Plus Seit den 1970er-Jahren gab es im Gebäude der Apotheke ein Reformhaus, das zuletzt von der Kette Vitalia betrieben wurde. Die Hausbesitzer überrascht der Schritt.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Viele Günzburger erinnern sich noch an den Aufschrei, der durch die Stadt ging, als einst das Lebensmittelgeschäft Schauler auf dem Marktplatz seine Pforten schloss. Im Sommer des vergangenen Jahres verabschiedete sich still und leise der Bioladen Natur Pur, der nach seinem Umzug von der Sedanstraße ans Stadttor dort nur für wenige Monate sein Glück versuchte. Nun wird auch noch das Reformhaus „Vitalia“ seinen Standort in der Günzburger Stadtmitte aufgeben.

Florian Lindner, der Geschäftsführer des in Bruckmühl ansässigen Unternehmens erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass sich diese Maßnahme seit Längerem abgezeichnet habe. Es waren letztendlich wirtschaftliche Gründe, die die Unternehmungsführung der hauptsächlich im süddeutschen Raum vertretenen Reformhauskette zu diesem Schritt bewogen haben. Der Laden sei schon immer ein Nischenmarkt gewesen, der sich mit Ausschlägen nach oben und unten gut gehalten und bis Corona einen positiven Geschäftsverlauf verzeichnet habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen