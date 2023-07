Günzburg

Regatten und ein rauschendes Fest bei der Skipper-Gilde-Schwaben

Bei bestem Segelwetter am Jubiläumswochenende der Skipper-Gilde-Schwaben am Mooswaldsee in Günzburg. So konnten Regatten in drei Bootsklassen durchgeführt werden.

Die Paarungen wurden vor dem Start, wie bei Endrundenturnieren üblich, ausgelost. Nachdem alle ihren Startplatz gefunden hatten, ging es auch schon los. In jeder Klasse starteten zu Beginn acht Boote direkt im Viertelfinale. Das bedeutete, unter den erwachsenen Seglern gingen insgesamt 24 und bei den Kindern acht Seglerinnen und Segler an den Start. Die Jüngsten, bis 15 Jahre, bewiesen ihr Können im Einhandboot Optimist, die sportlicheren Erwachsenen segelten mit größeren Zweihandjollen der Klasse Windy, die einiges an Segelerfahrung abverlangt. In der letzten Klasse wurde auf zwei Mariner 19 gestartet. Durch diese straffe Organisation gelang es in nicht mal drei Stunden 21 Wettfahrten durchzuführen. Der Zieleinlauf jeder Wettfahrt fand zuschauerfreundlich direkt vor den Stegen am Clubhaus statt. Mit der Siegerehrung der Wettfahrten begann dann auch der Festabend zum 50. Geburtstag des Günzburger Segelclubs, der Skipper Gilde Schwaben. Vereinsvorsitzender Günter Zimmermann ging auf die Vereinsgeschichte ein und stellte die Höhepunkte aus 50 Jahren Vereinsleben vor. Am Sonntag ging es mit der Regatta der Kajütboote weiter. Sechs Boote gingen an den Start und kämpften in vier Wettfahrten um die Platzierungen. Am Ende kam dann die große Überraschung, nachdem die Wertung am Computer ausgerechnet wurde: Mit drei Siegen und einem zweiten Platz lag die Mariner 19 mit Jörg Hahn und Stefan Oberschmidt ganz vorne.

