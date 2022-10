Reh läuft nachts über die Fahrbahn und wird von Auto erfasst

Einen gehörigen Schrecken erlitt eine Autofahrerin, der bei Günzburg ein Reh ins Auto gesprungen war. Das Tier starb und das Auto wurde beschädigt.

Mit einem Reh ist eine Autofahrerin mit ihrem Wagen am Freitagabend gegen 22.24 Uhr nahe Günzburg zusammengestoßen. Laut Polizei war die Frau auf der Staatsstraße 2510 von Burgau kommend in Richtung Günzburg unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Abzweigung nach Offingen sprang ihr vom linken Fahrbahnrand kommend ein Reh vor das Auto. Das Tier wurde von dem Wagen frontal erfasst und getötet. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)