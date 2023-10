Reh prallt auf der B16 gegen Auto

Am helllichten Tag springt einem Autofahrer auf der B16 kurz vor Günzburg ein Reh in die linke Fahrzeugseite. Das Tier überlebt den Unfall nicht.

Am Freitagmittag ist es auf der B16 zu einem Wildunfall gekommen. Laut Polizei fuhr um 13 Uhr ein Autofahrer auf der B16 von Gundelfingen kommend in Richtung Günzburg, als ihm auf Höhe des Herderinweges ein Reh in die linke Fahrzeugseite sprang.

Das Reh blieb nach dem Zusammenstoß verletzt liegen und musste getötet werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (AZ)