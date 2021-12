Reha-Werkstätten am BKH Günzburg sind startklar

Noch herrscht Ruhe in Haus 63 des Bezirkskrankenhauses Günzburg. Dort geht der zweite Standort der Rehabilitationseinrichtung für psychisch Kranke in Betrieb.

Der Ausbau der Räume im Erdgeschoss zum neuen Standort der RPK Schwaben ist abgeschlossen, die Ausstattung fast vollständig. Überall helle, freundliche Büros und Werkstätten, nagelneue Maschinen und technisches Equipment. Einige Kleinigkeiten sollen noch erledigt werden, doch Berthold Gawlik, Einrichtungsleiter des Bereiches „Rehabilitation“ der Bezirkskliniken Schwaben, ist zuversichtlich, dass sie bis 10. Januar erledigt sind.

Vorerst 20 Plätze in der Rehaeinrichtung in Günzburg

In Kempten wird schon seit drei Jahrzehnten erfolgreich medizinische und berufliche Rehabilitation betrieben. Die Einrichtung unterstützt hier junge psychisch kranke Menschen bei der Wiedereingliederung in Gesellschaft, Bildung und Beruf. 33 stationäre und fünf teilstationäre/ambulante Plätze stehen im Allgäu zur Verfügung. In Günzburg werden es 20 teilstationäre Plätze sein. Erst einmal. „Wir haben hier vorausschauend gebaut. Das räumliche Angebot gibt mindestens die doppelte Anzahl her“, berichtet Gawlik.

Die RPK als einzige vergleichbare Einrichtung hat ihr Einzugsgebiet in ganz Bayerisch-Schwaben und schließt mit Günzburg eine Versorgungslücke in Nordschwaben. Der 57-Jährige, der die RPK seit 2014 leitet, verspricht sich mit dem neuen Standort „viele Synergieeffekte auf praktischer Ebene“. Stationäre Psychiatrie und Rehabilitation liegen künftig nicht nur in einer Trägerschaft bei den Bezirkskliniken, sondern sie befinden sich auch noch auf ein und demselben Gelände, dem BKH Günzburg. „Das wird für kurze Wege sorgen und ist bundesweit einmalig“, sagt Bezirkstagspräsident Martin Sailer.

Vier Trainingsbereiche hat die Rehabilitationseinrichtung

Für die berufliche Reha stehen in Günzburg künftig vier Arbeits- und Trainingsbereiche zur Verfügung: je eine Werkstatt für die Holz- und Metallverarbeitung, dazu einer für Verwaltung/EDV sowie ein ganz neuer für Elektrotechnik/IT. „Wir wissen, dass es hierfür eine starke Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt gibt. Und das gilt nicht nur für Elektrobetriebe, sondern beispielsweise auch für die Kfz- und Möbelbranche, die Mechatronik und alles, was mit Künstlicher Intelligenz zu tun hat“, sagt der Geschäftsleiter. Im Raum für den kaufmännischen Bereich/Verwaltung sind 14 Plätze jeweils mit PC und Bildschirm ausgestattet worden. Hier üben die Rehabilitanden sämtliche Prozesse, die in einem Betrieb vorkommen: Sie setzen sich vom Produkt über die Lagerlogistik über Kalkulation und Buchhaltung bis hin zum Marketing und Vertrieb mit allen Unternehmenssparten auseinander. Die RPK kooperiert hier mit einem Übungsfirmenring.

Bestens ausgestattet ist auch die Metallwerkstatt in der neuen Reha-Einrichtung am BKH. Foto: Georg Schalk/Bezirk

„Wir können sämtliche aktuellen Anforderungen von Betrieben abbilden und bieten unserer sehr heterogenen Kundschaft die komplette Bandbreite an“, so Gawlik. Heterogen deshalb, weil der eine psychisch kranke Rehabilitand nicht einmal einen Schulabschluss hat, der andere dagegen sogar ein Studium. Alle werden durch die Fachkräfte der RPK behandelt und betreut.

Lesen Sie dazu auch

Zehn bis zwölf neue Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit werden entstehen. Das multiprofessionelle Team besteht aus einem Arzt, Psychologen, Sozialpädagogen, Pflegekräften, Arbeitsanleitern und Therapeuten. Externe Dozenten bieten den jungen Menschen Kurse in Deutsch, Englisch und Mathematik sowie ein Bewerbertraining an. Für alle wurden im Haus 63 großzügige, helle Räume bereitgestellt. Es gibt Umkleide- und Duschmöglichkeiten, Büros, Besprechungszimmer sowie einen Speise- und Aufenthaltsraum. Medizinische (in Günzburg erst mal nur teilstationär) und berufliche Rehabilitation werden bei der RPK dank eines fachlich auf hohem Niveau stehenden Konzepts bestens miteinander verzahnt.

Warum der Start der Günzburger Rehaeinrichtung schwierig war

Der Start in Günzburg war holprig. Ursprünglich sollte es am 1. Oktober 2021 losgehen (wir berichteten), dann Anfang Dezember, nun am 10. Januar 2022. „ Corona hat uns voll erwischt“, sagt der Geschäftsleiter zur Begründung. Zum einen gab es Verzögerungen bei der Bauausführung und Lieferschwierigkeiten, zum anderen konnte die Vorbereitung nicht wie gewünscht durchgeführt werden. „Wir wollten Veranstaltungen mit den Arbeitsagenturen, der Rentenversicherung und den Krankenkassen machen und ihnen unsere neuen Räume zeigen. Das sind jene, die uns unsere Rehabilitanden schicken. Wegen Corona konnte das aber alles nicht stattfinden.“

Stefan Brunhuber, Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben, verspricht sich durch die räumliche Nähe von Klinik und Reha-Einrichtung und ihre einheitliche Trägerschaft eine Reihe von Synergien. „Mit der RPK sorgen wir nun auch in Günzburg für eine Verlängerung der Versorgungskette“, stellt Brunhuber fest.

Vor Kurzem fand die Begehung durch Vertreter der Deutschen Rentenversicherung als federführender Kostenträger statt. Sie verlief sehr erfolgreich. Berthold Gawlik sagt: „Das war Bedingung für den Start.“ So sollte der Inbetriebnahme des neuen Reha-Standortes auf dem Gelände des BKH Günzburg Anfang Januar nichts mehr im Wege stehen. (AZ)