Günzburg

vor 17 Min.

Reichhart und Schweizer streiten sich um Schulsozialarbeit

Nicht immer klappt es mit dem, was Schule ausmachen sollte. Schulsozialarbeit kann helfen, Konflikte zu lösen oder erst gar nicht entstehen zu lassen. Im Landkreis Günzburg wird auf einen Ausbau der Schulsozialarbeit aus Kostengründen vorerst verzichtet.

Plus Was dem Günzburger Landrat Hans Reichhart an der Kritik des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Kurt Schweizer nicht passt. Und wie der darauf reagiert.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Landrat Hans Reichhart ( CSU) ist verärgert darüber, dass die Grünen in Kontext des vorläufigen Verzichts auf den Ausbau der Schulsozialarbeit im Landkreis Günzburg angebliche Stellenmehrungen bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Landratsamt anführen. Es "wird bei unseren Schulen und vor allem bei unseren Kindern und Jugendlichen der Rotstift angesetzt. Gleichzeitig wachsen die Stellen beim Landratsamt, zum Beispiel in der eigenen Öffentlichkeitsarbeit", lautet der Vorwurf des Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Kurt Schweizer.

