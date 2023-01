Reichsbürger fordert 172 Millionen Euro von Gefängnisleiter

Plus Am Amtsgericht Günzburg wird ein vorbestrafter Mann aus Dillingen verurteilt. Er beschimpft Richterin und Staatsanwältin. Seine Äußerungen bleiben nicht folgenlos.

"Geht Sie nichts an", war noch einer der harmloseren Ausdrücke: Wüste Beleidigungen und Beschimpfungen ließ ein 70-Jähriger im Amtsgericht Günzburg gegen Richterin und Staatsanwältin los. Zwei Polizeibeamte bewachten den Mann sicherheitshalber. Wegen Verleumdung wurde der mehrfach vorbestrafte Dillinger zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.