Reicht der Lärmschutz beim Bahnprojekt Ulm–Augsburg aus?

Plus Im Günzburger Stadtrat wird über den aktuellen Planungsstand zum Bahnausbau informiert. Das Gremium zeigt sich bei verschiedenen Punkten skeptisch.

Von Peter Wieser

Im Oktober 2020 hatte der Günzburger Stadtrat zum Planungsprozess der Neubautrasse zwischen Augsburg und Ulm eine Resolution beschlossen. Die Stadt erkenne die Notwendigkeit einer Verkürzung der Fahrzeit der ICEs an, diese dürfe jedoch nicht zulasten der Region und der Stadt Günzburg gehen. Die Stadt werde die Planung der Bahn für einen Aus- oder Neubau der Strecke Ulm– Augsburg kritisch und konstruktiv begleiten. Unter anderem müsse maximaler Lärmschutz garantiert sein, weiter werde die Bahn aufgefordert, auch eine Optimierung der Bestandsstrecke zu untersuchen. In der jüngsten Sitzung des Günzburger Stadtrats war erneut das Bahnprojekt Ulm–Augsburg Thema. Projektleiter Markus Baumann informierte über den aktuellen Planungsstand.

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig betonte zu Beginn: „Für uns ist es alternativlos, dass die zukünftige Streckenplanung mit einem Fernverkehrshalt am jetzigen Standort in Günzburg erfolgt.“ Alles andere würde bis zuletzt auf massiven Widerstand stoßen, so Jauernig. Markus Baumann versicherte, dass der Fernverkehr weiterhin am heutigen Bahnhof Günzburg halte, die Bahn habe kein Interesse etwas daran zu ändern, das sei Planungsgrundlage.

