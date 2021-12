Reiseunternehmen reingelegt: Betrüger ergaunert mehr als 100.000 Euro

Plus Ein 36-jähriger Drogensüchtiger aus dem Landkreis Günzburg muss wegen 22-fachen Betrugs und einer Vorstrafe fast vier Jahre hinter Gitter - und in den Entzug.

Auf einer Finka der spanischen Ferieninsel Mallorca schnappte ihn die Polizei: Dorthin war der 36-Jährige aus dem östlichen Landkreis Günzburg geflüchtet, weil er eine ganzen Latte von Straftaten begangen hatte. Wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 22 Fällen hat der Drogensüchtige vom Günzburger Schöffengericht nun eine mehrjährige Haftstrafe verbunden mit einer Entzugstherapie kassiert, die er sich selbst gewünscht hat. Kleinigkeiten waren es nicht gewesen: Es ging um eine sechsstellige Summe.