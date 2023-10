Günzburg

11:00 Uhr

Rekord bei der Infomesse Beruf und Studium in Günzburg

Plus Mehr als 5000 Interessenten und fast 130 Unternehmen sind auf der Messe in der Berufsschule in Günzburg. Welche Chancen der Ausbildungsmarkt bietet.

Von Wolfgang Kahler

Der junge Mann arbeitet konzentriert mit Hammer und Stechbeitel an einer aufwendigen Zapfenverbindung. Er ist im ersten Lehrjahr im Schreinerhandwerk und zeigt anschaulich, worauf es in seinem Job ankommt. Der Azubi ist einer von vielen Praxisbeispielen der Infomesse Beruf und Studium, die in ihrer 14. Auflage mit mehr als 5000 Interessenten und einer Rekordzahl an Ausstellern in der Günzburger Berufsschule aufwartet.

Am Stadtbach wuselte es geradezu von jungen Menschen. Mit Bussen kamen sie vergangenen Samstag aus dem ganzen Landkreis zur Berufsschule. Im Gebäude und auf dem Freigelände standen Vertreter von fast 130 Unternehmen unterschiedlichster Branchen und 340 Ausbildungsberufen für Informationen über den Job des künftigen Arbeitslebens zur Verfügung.

