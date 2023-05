Renitenter Raucher verletzt eine Rentnerin in Günzburg

Die Bitte, im Wald nicht zu rauchen, wurde einer Seniorin in einer Parkanlage in Günzburg zum Verhängnis. Der Raucher verletzte sie. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein renitenter Raucher hat am Donnerstag gegen 13 Uhr bei einem Streitgespräch eine 76-jährige Frau in Günzburg gestoßen und leicht verletzt. Nach Polizeiangaben sprach die Rentnerin in der Parkanlage an der Reisensburger Straße einen Herrn an und bat ihn, dass er im Wald nicht rauchen solle.

Der Mann reagierte daraufhin aggressiv, schubste die Frau zu Boden und lief davon. Dabei wurde die Seniorin leicht verletzt. Der Mann wurde von ihr etwa 30 Jahre alt mit kräftiger Statur und 1,75 Meter Größe beschrieben. Er trug eine rote Regenjacke und eine dunkle Stoffhose. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)