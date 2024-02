Das italienische Restaurant Cavallino am Marktplatz bleibt geschlossen

Plus Ein Stück Günzburger Gastronomie Tradition nimmt ein Ende. Persönliche und wirtschaftliche Gründe haben die Inhaber des Cavallinos zu diesem Schritt bewogen.

Mitte Februar hat das beliebte italienische Restaurant Cavallino am Marktplatz zum letzten Mal seine Türen für die Gäste geöffnet. Die beiden Wirtsleute Cornelia Bucur und Antonio Sabella geben damit ihr Lebenswerk auf, das sie mit viel Engagement und auch großer Freude gemeinsam aufgebaut und als Familienbetrieb geführt haben. Es sind sowohl persönliche als auch wirtschaftliche Gründe, die sie zu diesem für viele Günzburger sehr überraschenden Schritt veranlasst haben.

Es war ein Stück Italien, das die beiden ihren vielen Stammgästen vor allem im Sommer schenkten, wenn auf den gut besuchten Tischen auf dem Marktplatz gute mediterrane Küche geboten wurde. Die Atmosphäre, zu der auch das südländische Temperament der Chefin beitrug, schuf einen Wohlfühlcharakter, der die Besucher lange über die Mahlzeit hinaus zum Sitzenbleiben animierte. Die Kombination aus der charmanten Wirtin und dem talentierten Koch war die entscheidende Grundlage für die Erfolgsgeschichte des Lokals, welches sie vor 16 Jahren übernommen hatten. Das Paar lebte für sein Geschäft und seine Gäste, zu denen sie manch freundschaftliche Beziehung pflegten.