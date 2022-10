Montessori-Schüler ziehen an drei Tagen in der Woche bei der Firma Reflexa ein

Damit die Mädchen und Buben der Montessori-Schule mehr Praxis-Erfahrung bekommen, wird die Partnerschaft mit dem Unternehmen intensiviert. Wie das genau aussieht.

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres hat sich für die 8. Klasse der Montessori-Schule in Günzburg einiges geändert. Dank eines neuen Kooperationsprojektes im Zuge der bestehenden Schulpartnerschaft, zieht die Klasse an drei Tagen pro Woche beim Sonnenschutzhersteller Reflexa ein. In einem dafür ausgestatteten Klassenzimmer am Standort Rettenbach können die Schüler mit ihrer Klassenlehrerin, einem Fachlehrer mit Praxisbezug sowie einer pädagogischen Assistentin unterrichtet werden und eigene Projekte verwirklichen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit dieser Kooperation gemäß dem Montessori-Konzept will man den Schülern Freiraum und Verantwortung früh übertragen, damit sich diese selbst organisieren und praxisbezogene Arbeiten von Anfang bis Ende im Arbeitsalltag erleben können. Die Schulleiterin der Montessori Schule Günzburg, Gabriele Seitz, ist überzeugt: „Dieses Projekt ist einzigartig, das haben wir so noch nie gemacht. Aber es ist wichtig den Schülern bereits früh Verantwortung zu übertragen und im Lehrangebot neue Wege zu gehen.“

Schüler können in einer eigenen Schülerwerkstatt arbeiten

Neben einem voll ausgestatteten Klassenzimmer haben die Schüler auch die Möglichkeit, in einer hauseigenen Schülerwerkstatt ihre Kenntnisse und Fähigkeiten an einer Fräsmaschine für Metallverarbeitung, einem 3D-Drucker und weiteren Maschinen und Werkzeugen auszubauen. In der Montessori-Schule wären laut Schulleiterin durch fehlendes Platzangebot solche Projekträume nicht möglich gewesen. Durch das Arbeiten innerhalb einer funktionierenden Firma können die Mädchen und Buben täglich Einblicke in die Fachbereiche gewinnen oder einen Austausch zu den Experten aus einzelnen Abteilungen sicherstellen. Die Schüler könnten jederzeit Fragen stellen, Wissen einholen und durch Vorträge und die gemeinschaftlichen Projekte lernen.

Montessori-Schulleiterin Gabriele Seitz freut sich, dass eine ganze Schulklasse im kommenden Schuljahr in der Firma von Miriam Albrecht (rechts) einzieht. Foto: Reflexa

Die Schüler werden im gesamten Schuljahr komplett eigenständig bei Reflexa agieren und sind somit für ihre Lernerfolge selbst verantwortlich. Ziel sei es, die Schüler von Anfang bis Ende bei einem Projekt voll zu integrieren. Die Klasse soll mögliche Projekte selbstständig finden, sich organisieren und den Ablauf von A bis Z auf die Beine stellen, den Schülern seien keine Grenzen gesetzt. Für die Geschäftsführerin von Reflexa, Miriam Albrecht, ist dieses Projekt ein wichtiger Baustein für die Jugendlichen und deren Zukunft: „Den Schülern die Nähe zur Praxis zu ermöglichen ist wichtig. Sie sollen verstehen, wie theoretisches Wissen später im Beruf benötigt wird und welchen Spaß und Erfolg man in verschiedenen Berufsfeldern erlangen kann. Natürlich ist es ein Bonus, wenn man Schüler für die Sonnenschutzbranche und die Firma Reflexa begeistern kann.“

Eine solche Kooperation wäre bei anderen Schulformen nicht denkbar. Und auch die Eltern unterstützen das Vorhaben. In einer Betriebsbesichtigung konnten sie sich einen ersten Eindruck verschaffen, was ihre Kinder erwartet. Dank ihrer Unterstützung wurden Elterntaxis für die Schüler ins Leben gerufen, die täglich von Günzburg nach Rettenbach fahren. (AZ)