Günzburg

vor 26 Min.

Rettungseinsatz: So waren die drei Stunden im Stau auf der A8

Plus Wegen eines Rettungseinsatzes müssen Autofahrer auf der gesperrten A8 bei Günzburg am Mittwochabend viel Geduld haben. Ein Brauereifahrzeug hebt die Stimmung.

Von Till Hofmann, Michael Hörmann und Mario Obeser

Wer am Mittwochabend nach der Arbeit schnell nach Hause wollte, ins Kino oder wer etwas anderes vorhatte, der war auf der A8 bei Günzburg definitiv am falschen Platz. Denn die Autobahn war vom frühen Abend an für ungefähr drei Stunden voll gesperrt. Der Rettungsdienst stand mit mehreren Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug, der Einsatzleitung und dem Kriseninterventionsteam Günzburg bereit. Die Feuerwehren sperren die Auffahrten zur jeweiligen Richtungsfahrbahn der A8 komplett. Die Burgauer Feuerwehr richtete eine Vollsperrung und eine Ausleitung an der Anschlussstelle Jettingen-Scheppach in Fahrtrichtung Stuttgart ein. Drei Fahrstreifen in Richtung München wurden von der Feuerwehr Leipheim gesperrt. Unterstützt wurde sie dabei von der Wehr aus Unterelchingen.

