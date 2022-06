Roller fällt bei Günzburg gegen Auto und fängt Feuer

Ein Mann schiebt bei Günzburg sein Kleinkraftrad von einem Auto weg, nachdem es gegen den Wagen gefallen ist. Kurz danach brennt es.

Am Samstag um 15.15 Uhr wollte ein Mann sein Kleinkraftrad auf dem Parkplatz am Erdbeersee bei Günzburg abstellen. Dabei fiel der Roller gegen einen dort geparkten Wagen und beschädigte diesen an der Fahrertüre. Als der Mann sein Kleinkraftrad wieder aufhob, bemerkte er nach Angaben der Polizei an diesem eine Rauchentwicklung und schob es von dem geparkten Auto weg. Kurz darauf stand das Kleinkraftrad in Vollbrand, welcher durch die Freiwillige Feuerwehr Reisensburg gelöscht wurde. An dem Zweirad entstand 200 Euro Sachschaden. An der Fahrertür des geparkten Autos entstanden etwa 1000 Euro Schaden. (AZ)