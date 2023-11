Günzburg

06:00 Uhr

Ronja Mayer hilft Familien im Elterncafe Günzburg

Plus Ronja Mayer leitet seit wenigen Monaten den Familienstützpunkt Günzburg. Sie berät, unterstützt und begleitet bei Problemen jeglicher Art.

Von Sandra Kraus

Viele Günzburger Familien haben Sozialpädagogin Ronja Mayer schon kennengelernt. Sie trat im Sommer die Nachfolge von Petra Junginger an und leitet den Familienstützpunkt Günzburg. Zu finden ist Ronja Mayer montags, dienstags und donnerstags im Kinderhaus Hagenweide und mittwochs in der mobilen Jugendarbeit in der Krankenhausstraße. Sie ist eine Kontakt- und Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Familie. Mayer sagt: „Alle Familien sind herzlich willkommen mit allen ihren Fragen. Ich höre zu, kann vielleicht direkt weiterhelfen oder an die richtige Fachberatungsstelle oder ins zuständige Amt vermitteln.“

Rückblickend auf ihre erste Zeit in Günzburg erzählt sie, dass es viele Fragen zum Wiedereinstieg der Mütter in den Beruf gegeben habe: Schaffe ich das organisatorisch? Wie geht es finanziell weiter? Kann ich die Elternzeit verlängern? Mayer hört zu und berät, wenn der Alltag zu viel wird, wenn die unsichtbare Denkarbeit, das Planen, Koordinieren, Abwägen, Vorausdenken und Entscheiden, zur mentalen Belastung, zu Mental Load, führen. Im Familienstützpunkt gibt es auch Hilfe im Umgang mit Behörden, wenn man einen Brief nicht versteht oder einen Ansprechpartner sucht. Für diese Themen bietet es sich an, mit Ronja Mayer einen Termin zu vereinbaren, die Beratung ist kostenfrei und unterliegt der Verschwiegenheit. Gerne genutzt wird der Kontakt per WhatsApp. „Man kann sich die Nachrichten übersetzen lassen. Und im Gegensatz zu einem Gespräch hat man es schriftlich und kann es im Nachhinein noch einmal durchgehen. Es geht nichts unter.“

