Günzburg

vor 16 Min.

Rosa und Georg geben dem Bier der Günzburger Radbrauerei ein Gesicht

Plus Das Helle und das Märzen gehörten bereits zum Sortiment der Günzburger Radbrauerei. Doch viele Kunden hatten das nicht registriert. Mit einem Kniff hat sich das nun geändert.

Von Christian Kirstges

Wer im Festzelt auf dem Günzburger Volksfest ein Bier trinkt, hat das Märzen der Radbrauerei im Krug. Es sei dort sehr beliebt, sagt Brauerei-Chef Georg Bucher. Doch wenn in der Stadt wieder der Alltag einkehrt und er mit den Leuten über das Märzen spricht, das sie auch ganz regulär im Getränkemarkt kaufen können, fielen die Reaktionen – wie beim Hellen – eher zurückhaltend aus. Ein Imageproblem. Schließlich ist die Brauerei vor allem für ihre Weizenbiere bekannt. Angesichts dessen, dass diese Sorten generell und somit in der ganzen Branche nicht mehr so stark nachgefragt würden wie früher, habe man aber "ein gewisses Problem wegen unserer Kernkompetenz". Der Trend gehe nun einmal zu hellen Bieren. Da hatte Bucher eine Idee – die sich bereits auszahle.

