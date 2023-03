Rotarierer pflanzen in Günzburg Bäume

Die Aufforstungsaktion lief mit dem Club in Dillingen und dem gemeinsamen Jugendclub. Mehr als zwei Dutzend Freiwillige rückten mit dem Spaten an.

Unter dem rotarischen Jahresmotto des Umweltschutzes trafen sich kürzlich 25 Mitglieder der Rotary Clubs aus Günzburg und Dillingen sowie des Jugendclubs Rotaract Dillingen–Günzburg auf einer etwa 7500 Quadratmeter großen Fläche nahe der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne in Günzburg zu einer gemeinsamen Aufforstungsaktion. Benedikt Goslich (Präsident Rotary Günzburg) und Reinhold Hörmann (Präsident Rotary Dillingen) freuten sich, dass trotz morgendlich kühler Temperaturen so viele Helferinnen und Helfer anpackten.

Fachlich begleitet wurden die Rotarier von Hermann Haage, Inhaber der Baumschulen Haage in Leipheim, der mit seinem Team bereits am Vortag die nötigen Vorarbeiten geleistet hatte, damit das vorgegebene hochwertige Pflanzkonzept genau eingehalten werden konnte. Die Fläche gehört Hans Thierer, Bauunternehmer aus Günzburg, der nicht nur für die Verpflegung der Teilnehmer sorgte, sondern die Arbeitsleistung der Rotarier auch durch einen Betrag von 100 Euro pro Teilnehmer zugunsten der jeweiligen Spendenhilfswerke der Clubs vergütete. Die Clubs setzen das Geld unter anderem für die Erdbebenhilfe in der Türkei und Syrien ein.

Bereits in der Vergangenheit sind Bäume gepflanzt worden

Das Aufforsten von Flächen ist nicht neu für den Rotary Club Günzburg. Bereits 1986 siedelte der Club das sogenannte Rotary-Hölzle auf einer Inselfläche zwischen dem Großen Griesle und dem Reisensburger Baggersee an. Auch heute noch erinnert ein etwas verwuchertes Schild an den Ursprung dieser Naturlandschaft. „Ich hoffe, dass man unser Schild auch in 35 Jahren noch finden wird“, bedankte sich Präsident Goslich nach der Anbringung der kleinen Hinweistafel neben dem neuen Rotary-Hölzle für die gelungene Aktion. (AZ)