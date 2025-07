Rotary Club Günzburg schenkt virtuelle Naturerlebnisse

Mit einer Spende von 1000 Euro hat der Rotary Club Günzburg die Anschaffung einer VR-Brille für das Kreisaltenheim Burgau ermöglicht. Ziel ist es, mobil eingeschränkten Bewohnerinnen und Bewohnern eindrucksvolle Naturerlebnisse zu bieten – etwa Spaziergänge am Meer oder Ausflüge in die Berge, ganz bequem vom Sessel aus. Auf dem Bild trägt Bewohner Kurt Lange die Brille bereits und taucht in eine virtuelle Landschaft ein, während sich Daniela Reichhart, Pflegedienstleiterin des Kreisaltenheim Burgau, Patrick Hirner und Helmut Ostertag vom Rotary Club Günzburg sowie Markus Knöpfle, Leiter des Kreisaltenheim Burgau, bei der symbolischen Scheckübergabe freuen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!