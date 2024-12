Rotary Club spendet 5000 Euro für Kinderhaus

Der Rotary Club Günzburg unterstützt das Kinderhaus Hagenweide mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro. Mit dem Geld sollen für die Krippenkinder Spielsachen angeschafft werden, die im Juni-Hochwasser zerstört worden sind. Dazu zählen unter anderem ein Kaufladen, ein Krippenwagen sowie Ausstattung für den Turnraum und die Kuschelecke. Das Kinderhaus auf der Hagenweide gehört zu den städtischen Einrichtungen, die massiv vom Hochwasser betroffen waren. Das Erdgeschoss der Kindertagesstätte ist bis nächstes Jahr noch Baustelle und nicht nutzbar. Umso größer war die Freude bei Monika Hirning, der Leiterin des Kinderhauses, als sie die Nachricht von der Spende bekam.

„Das ist so toll, dass Sie an uns denken“, dankte sie im Namen aller Mitarbeiterinnen und Kinderdem dem Rotary-Präsidenten Patrick Hirner und Uli Hindelang, Vorstand des Unterstützungsvereins Rotary. Beide besuchten das Kinderhaus zur Scheckübergabe, an der auch Oberbürgermeister Gerhard Jauernig teilnahm. Die Kinder und das Kinderhaus-Team empfingen die Gäste musikalisch und ließen eine Rakete der Begeisterung mit Klatschen, Trampeln und freudigem Schreien steigen. „Das machen wir nur, wenn etwas wirklich Großartiges passiert“, erklärte Hirning.

„Wir freuen uns, dass unsere Spende hier gut aufgehoben ist“, sagte Präsident Patrick Hirner. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig dankte ebenfalls dem Rotary Club. „Wir haben über elf Millionen Euro Schaden bei unserer städtischen Infrastruktur, die wir wieder in Ordnung bringen müssen. Da sind wir dankbar, wenn durch Spenden sehr schnell Ersatzbeschaffungen für die kleinen Dinge möglich sind“, so der Rathauschef. (AZ)