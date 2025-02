Rotary Club unterstützt Wärmestube Günzburg

In einer großzügigen Geste der Solidarität und Unterstützung überreichte der Rotary Club Günzburg eine Spende in Höhe von 5000 Euro an die Wärmestube Günzburg, die durch das Hochwasser im Juni erheblichen Schaden genommen hatte. Die Scheckübergabe fand im Beisein von Vertretern des Rotary Clubs sowie der Leitung der Wärmestube statt.

Mit dieser finanziellen Unterstützung soll insbesondere die Wiederbeschaffung und Reparatur wichtiger Einrichtungsgegenstände ermöglicht werden, die für den Betrieb und die Betreuung der Bewohner und Besucher notwendig sind. Die Spende wird in den Kauf einer dringend benötigten großen Herdplatte mit neuem Ofen, die Anschaffung eines Schranks für den Aufenthaltsraum sowie neue Gartenbestuhlung investiert. Diese Anschaffungen spielen eine entscheidende Rolle für die tägliche Versorgung der Besucherinnen und Besucher der Wärmestube, die auf die sozialen Angebote angewiesen sind.