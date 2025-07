Rotary-Preise für die besten Projektarbeiten der Mittelschulen

Bei einer vom Staatlichen Schulamt organisierten Feier in der Maria-Theresia-Mittelschule Günzburg würdigten die Rotary Clubs Günzburg, Krumbach und Schwäbischer Barockwinkel die besten Projektarbeiten der Abschlussklassen der Mittelschulen aus ihren Clubgebieten. In jeweils einwöchiger Arbeit hatten sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit Themen wie „Mittelschule - Was dann? Arbeit ist nicht gleich Arbeit“, „Endlich selbstständig“ oder „Deine erste Wohnung“ auseinandergesetzt, in Projektteams Lösungen erarbeitet und präsentiert. Bei der Kurzpräsentation der Arbeiten im Rahmen der Feierstunde staunten die Gäste, wie viel Planungsvermögen die Arbeiten erforderten und welche tollen Ergebnisse die Gruppen in einer Woche intensiver Arbeit erzielten. Mit Geldpreisen und Urkunden würdigten die Vertreterinnen und Vertreter der Rotary Clubs die herausragenden Leistungen. Das rotarische Jahresthema „Unite for good – Gemeinsam Gutes tun“ konnte auf diese Weise bestens umgesetzt werden. Viel Freude hatten alle an der musikalischen Umrahmung durch die MTM Boys & Girls der Maria-Theresia-Mittelschule Günzburg unter der Leitung von Christine Lerch. „You can get it if you really want“ sangen die drei aus vollen Herzen. Was sie tatsächlich schaffen können, wenn sie es wirklich wollen, hatten die Abschlussschülerinnen und -schüler mit ihren Arbeiten eindrucksvoll bewiesen.

