Rote Ampel überfahren: Fahrerin verursacht Zusammenstoß

Weil sie eine rote Ampel missachtet, stößt eine Pkw-Fahrerin auf der B16 mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Dabei verursacht sie mehr als 4000 Euro Schaden.

Eine 38-Jährige ist am Donnerstagmittag mit ihrem Pkw auf der B16 in südlicher Richtung gewesen. Zur selben Zeit fuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer von der A8 ab und wollte nach links auf die B16 abbiegen, um ebenfalls in südlicher Richtung weiterzufahren. Laut Polizeibericht missachtete die Pkw-Fahrerin eine rote Ampel, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw kam. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehr als 4000 Euro. (AZ)