Rucksack aus geparktem Auto gestohlen

Ein junger Mann hat sein Auto übers Wochenende in Günzburg geparkt. Als er zurückkommt, fehlt ein Rucksack. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen Diebstahl aus seinem Auto meldete am Montag ein junger Mann bei der Polizei in Günzburg. Sein Fahrzeug, einen Toyota Aygo, hatte er von Samstagnachmittag bis Montagmittag in der Wörthstraße geparkt. Während dieser Zeit wurde daraus ein Rucksack entwendet, teilt die Polizei mit. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenaussagen, die zur Tataufklärung beitragen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegen genommen. (AZ)