Rudolf Bernert brachte einem späteren Olympiasieger das Schlittschuhlaufen bei

Plus Rudolf Bernert hat nach dem Krieg in Nornheim eine neue Heimat gefunden. Jetzt feiert der rüstige Senior seinen 90. Geburtstag.

Von Claudia Jahn

Zu einem richtigen Nornheimer Urgestein entwickelt hat sich der in Würmtal in Schlesien geborene Rudolf Bernert, der am 23. Dezember seinen 90. Geburtstag feiert. Warum er heute noch gerne auf seinen Beruf zurückblickt, bei dem er die Welt von oben sah, und warum sich halb Nornheim bei der Fußball-WM 1954 in seinem Wohnzimmer versammelte.

Im Herbst 1946 wurde er zusammen mit seiner Mutter und Großmutter in Nornheim einquartiert und fand dort eine neue Heimat. Seinen Vater sah er erst 1951 nach dessen Entlassung aus der Gefangenschaft wieder. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Nornheimer Neubürger bereits seine Ausbildung bei der Bäckerei Baur auf dem Grieß in Günzburg angetreten. Da auch damals schon auf dem Bau mehr zu verdienen war, wechselte er gleich nach der Lehre als Hilfsarbeiter zur Firma Sedlmeier. Aufgrund seiner Einsatzbereitschaft und seines handwerklichen Geschicks schlug ihm der Seniorchef bald vor, sich doch mal als Kranführer zu versuchen. Damit waren die Weichen für eine neue berufliche Zukunft gestellt. Der Jubilar erinnert sich gerne an die Zeit zurück, die er oben auf dem Kran verbrachte mit einem Radio und einer guten Heizung im Führerhaus. Mit Vergnügen macht er noch heute Witze über seine „gehobene“ berufliche Position, bei der er bis zu 60 Leute unter sich hatte.

