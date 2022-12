Rückblick: 2022 ist für Günzburg ein erfolgreiches Jahr

Oberbürgermeister schaut beim Jahresdämmerschoppen auf ein Jahr mit Höhen und Tiefen zurück und blickt ins Jahr 2023. Ruth Niemetz verbindet Fußball und Stadtrat.

Es ist eine Frage, mit der sich Menschen schon von Kindesbeinen an bei unterschiedlichsten Gelegenheiten beschäftigen: Wer sitzt wo und neben wem? Egal ob im Kindergarten, in der Schule oder bei der Hochzeitsfeier. Beim Jahresdämmerschoppen des Günzburger Stadtrats und der Stadtverwaltung im Forum am Hofgarten gibt es traditionell eine vorgegebene Sitzordnung - mit der in diesem Jahr gebrochen wurde. Die Tischzusammensetzung wurde ausgelost, das tat dem regen Austausch keinen Abbruch. Vielleicht ein Zeichen, dass die Chemie in der Verwaltung und dem Stadtrat stimmt - eine Harmonie, um die die Große Kreisstadt von vielen Kommunen im Landkreis beneidet wird, wie Zweite Bürgermeisterin Ruth Niemetz in ihrer Rede zu Recht betonte. Zuvor blickte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig auf die Vorhaben 2023 und die vergangenen Monate.

Drei Jahre war der bis dato letzte Jahresdämmerschoppen her, wegen Corona konnte die Veranstaltung zuletzt zweimal nicht stattfinden. Mit positiven Erwartungen seien er und die Stadtverwaltung in das Jahr 2022 gestartet - die Corona-Pandemie sollte endlich vorbei sein und das (kulturelle) Leben in Günzburg wieder aufblühen. Doch der russische Angriffskrieg habe diese Hoffnung zunichte gemacht, da es viele belastende Begleiterscheinungen wie steigende Preise oder Energieknappheit gab.

Günzburg investierte Millionen im Jahr 2022

Trotz dieser Rahmenbedingungen sei es Günzburg gelungen, ein erfolgreiches Jahr 2022 zu bestreiten. Jauernig sprach die dritte Runde des barrierefreien Umbaus der Altstadt an, die Voraussetzungen für Ansiedlungen auf dem PEP-Gelände, die Millioneninvestitionen der Munk-Group in den Standort Günzburg, die Schaffung von Baurecht in Wasserburg, ein städtebauliches Konzept für das Goerlich-Areal und die ersten Bebauungspläne für das Gelände zwischen Donau und dem Bahnhof am Auweg. Der Zuschlag für die Landesgartenschau 2029 sei ebenfalls ein toller Erfolg, welcher der Stadt viele Chancen bringe.

In den nächsten Monaten und Jahren gebe es große Vorhaben. So wird auf der Fläche zwischen Donau und Bahnhof Wohnraum im bezahlbaren Sektor entstehen, viel Geld fließt in die Sanierung und Modernisierung städtischer Infrastruktur. In die Grundschule Reisensburg mit Kosten in Höhe von 9,5 Millionen Euro oder die Sanierung der Jahnhalle oder dem Ausbau von Kindertageseinrichtungen.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist mal Taktierer, mal Vereinspräsident

Eine kurzweilige und launige Rede hielt Bürgermeisterin Niemetz, die es geschickt und mit Witz verstand, Fußballbegriffe - eine der Leidenschaften des Oberbürgermeisters - in das kommunalpolitische Geschehen zu übertragen. Den Stadtrat verstand sie als eine Mannschaft, die zwar unterschiedliche Trikots trage, aber ein gemeinsames Ziel verfolge: die Stadt voranzubringen und für die Menschen vor Ort da zu sein. Der Oberbürgermeister agiere dagegen mal als Schiedsrichter, der die Richtung vorgibt, mal als Vereinspräsident oder Taktierer. Neben vielen weiteren heiteren Vergleichen und der Erkenntnis, dass Fußball und Stadtrat komplex, aber nicht ganz wesensfremd seien, gab es von Niemetz und Jauernig den Wunsch, dass sich die unterschiedlichen Wünsche und Hoffnungen jedes Einzelnen im Jahr 2023 erfüllen mögen. (AZ)