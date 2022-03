Rücktritt: Neuer Ärger bei der Feuerwehr Günzburg

Plus Erst sorgte die Wahl eines neuen Kommandaten für Wirbel bei der Feuerwehr Günzburg, jetzt legt Sven Megyes sein Amt als stellvertretender Kommandant nieder. Was steckt dahinter?

In der Feuerwehr Günzburg ist die Stimmung derzeit alles andere als hervorragend. Nach außen hin sichtbar wurde dies durch die Wahl des Feuerwehrkommandanten im September des vergangenen Jahres. Christian Eisele, der diese wichtige Position 18 Jahre lang innehatte, erhielt 42 Stimmen – zu wenig. Sein junger Herausforderer Christoph Stammer vereinte 44 Stimmen auf sich und setzte sich damit hauchdünn durch. Hinter vorgehaltener Hand wurde Eiseles Führungsstil kritisiert. Das Zwischenmenschliche habe mitunter gelitten. Einige Aktive haben sich aufgrund seiner direkten Art vor den Kopf gestoßen gefühlt, ist aus gut informierten Kreisen zu hören. Fachlich sei ihm nichts vorzuwerfen, doch das genügte nicht jedem. Jetzt gibt es die nächste personelle Veränderung bei der aktiven Wehr: Sven Megyes ist nicht mehr länger stellvertretender Kommandant, dabei wurde er erst im September in diese Position gewählt. Geräuschlos verläuft auch diese Personalie nicht.