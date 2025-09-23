Günzburg will sich für Krisen wappnen

Angesichts der aktuellen inneren und äußeren Bedrohungen in Europa hat Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Stadtverwaltung beauftragt, die Strukturen für einen modernen Krisenstab weiter auszuarbeiten und konkrete Pläne für verschiedene Szenarien vorzubereiten. Das soll die Zukunftssicherheit der Stadt als Dienstleister für alle wesentlichen Lebensbereiche stärken, heißt es dazu in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

OB Jauernig sprach das Thema am Montagabend auch in der Sitzung des Stadtrats an. Ein entsprechender Arbeitskreis soll dieses Jahr erstmals tagen. „Im kommenden Jahr kann die Gruppe dann auch aus dem Kollegenkreis des Stadtrats ergänzt werden“. Ziel sei es, jederzeit handlungsfähig zu bleiben, um die wichtigsten Elemente der kommunalen Daseinsvorsorge zu schützen – von der zuverlässigen Trinkwasserversorgung über die IT-Sicherheit bis hin zur Versorgung in den besonderen Krisenlagen wie einem Blackout, technischen Ausfall oder gezielten Angriffen auf kritische Infrastruktur. Dies habe sich in der Vergangenheit bereits bewährt, insbesondere im Umgang mit Naturkatastrophenereignissen. Aber auch für Blackout-Szenarien, also einen längeren Ausfall der Strom- und Wärmeversorgung sowie für Informationswege der Bevölkerung, bestehen Notfallpläne bei der Stadt.

Günzburgs OB Jauernig plant zeitgemäße Krisenstruktur für sichere Daseinsvorsorge

„Wir leben in einer Zeit, in der potenzielle Gefährdungen nicht mehr nur auf das klassische Bild militärischer Auseinandersetzungen beschränkt sind. Neue Herausforderungen erfordern frühzeitige Vorsorge und vernetztes Denken. Wer sich kümmert, sorgt für Sicherheit und kann im Ernstfall schnell reagieren“, erklärt Oberbürgermeister Jauernig. Die jetzt von ihm angestoßene Offensive lege unter anderem auch einen Fokus auf die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Die Stadtwerke versorgen als Kommunalunternehmen auch weitere Nachbarkommunen mit Trinkwasser.

In die Planung sollen je nach Themenfeld und Bedarf die Stadtwerke, die Feuerwehren, die Polizei, die Verwaltung des Landkreises als Katastrophenschutzbehörde, das Technische Hilfswerk sowie die privaten Hilfsorganisationen wie DRK und Johanniter eingebunden werden. Auch das Bayerische Rote Kreuz, DLRG und andere Institutionen wie die Bundeswehr können im Laufe der kommenden Monate, wenn notwendig, einbezogen werden.

Moderne Krisenbewältigung für die Stadt Günzburg soll aufgebaut werden

„Mir ist besonders wichtig, dass wir als Stadt uns frühzeitig auf verschiedene Situationen vorbereiten. Nicht aus Angst, sondern aus Verantwortung. In einer Krise müssen wir Sicherheit, Orientierung und Zusammenhalt bieten. Das gibt unserer Gemeinschaft nicht nur Schutz, sondern ein gutes Gefühl von Fürsorge und Verbundenheit. Mein Appell: Bleiben wir wachsam, aber auch gelassen. Gemeinsam mit unseren starken Partnern sehen wir Krisenvorsorge als Chance, für Günzburg eine stabile Zukunft zu sichern,“ so Jauernig. (AZ, mit rjk)