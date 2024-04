Sänger Luca Hänni begeistert Fans im Legoland

Der Schweizer Sänger trat am Samstag im legoland auf. Es war nicht sein erster Besuch in Günzburg.

Zwölf Jahre nach seinem ersten Auftritt im Legoland ist der Schweizer Sänger am Samstagnachmittag wieder im Freizeitpark in Günzburg aufgetreten. Das Konzert mit dem Let's Dance-Teilnehmer, der gerade mit seiner Frau, Profitänzerin Christina, das erste gemeinsame Kind erwartet, war das Dritte im Rahmen der "Play unstoppable" Reihe zum Saisonstart im Legoland.

Bei strahlendem Sonnenschein feierten die Fans Songs wie "Trompete" und seinen Hit "Diamant". Luca Hänni ließ es sich nicht nehmen, auch mal von der Bühne zu steigen und ins Publikum zu gehen - kleine Tanzeinlage mit dem Publikum inklusive. Nach dem 45-minütigen Konzert gab es noch eine Autogrammstunde und Zeit für Fotos mit dem Sänger.

27 Bilder Sänger Luca Hänni im Legoland Foto: Alexander Kaya

Und wie hat es Luca Hänni selbst gefallen? "Leute, was für eine tolle Show, vielen Dank für euren Einsatz", postete er in einem Video auf Instagram. Selbst hatte er an diesem Nachmittag ebenfalls vollen Einsatz gezeigt. "Ich muss jetzt erstmal was essen und duschen." (rjk)