Saisonabschluss mit der Herbstregatta der Kajütboote

Bei Sonnenschein und spiegelglattem See begrüßte Sportwart Jörg Hahn die Teilnehmer der Herbstregatta auf dem Mooswaldsee. Nachdem der Kurs und das Startverfahren erklärt und die Boote aufgebaut wurden, kam ein leichter Südwind auf. Dadurch war es möglich einen Kurs zu legen und auszulaufen. Kurz nach 13 Uhr ertönte das erste Startsignal und die kleine Flotte von acht Jollenkreuzern und Kielschiffen machte sich auf, die erste Wettfahrt zu segeln.

Der Wind war launisch und begann nach Osten zu drehen, wodurch die Bedingungen für eine Regatta schwer einzuhalten waren. Die Wettfahrtleitung mit Frank Schaller und Andreas Vogt reagierte nach dem Zieldurchgang der Boote angemessen und veränderte den Kurs, und passten ihn an die neuen Verhältnisse an. Da der Wind weiterhin drehte, konnte die 2. Wettfahrt unter wechselnden Bedingungen zu Ende gebracht werden. Für die 3. und 4. Wettfahrt schwenkte der Wind komplett auf Ost um. So war es möglich den ganzen See für die Regattabahn zu nutzen und die Kurse länger zu gestalten. Dies kam den schnelleren Booten zugute. Wenn gleichzeitig mehrere unterschiedliche Typen an den Start gehen, muss die Zeit jedes Bootes genommen und mit der Yardstickzahl, einem Handicap, verrechnet werden, damit eine vergleichbare Wertung entsteht.

Damit die schnellen Boote eine Chance haben, ist es notwendig, lange genug zu segeln, um den nötigen Vorsprung herauszufahren. Am besten gelang dies Tobias Dirr mit seinem Sohn Emil. Er konnte sich alle 4 Wettfahrten und so den Gesamtsieg mit seiner Mantra SIX sichern. Gefolgt von Kathrin und Stefan Theer auf ihrem 70 Jahre altem Jollenkreuzer und Kay Averhoff mit Sohn Alexander, Achim Rampp und Matthias Haberle auf einer Melges 24. Letztere taten sich schwer, da sie mit Abstand das schnellste Boot im Feld hatten und so einen extremen Vorsprung ersegeln mussten. So kam es, dass sie trotz einem Vorsprung im Ziel von bis zu fünf Minuten nach der Berechnung keine einzige Wettfahrt für sich entscheiden konnten.

