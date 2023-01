Saisonstart im Forum am Hofgarten: Von Bülent Ceylan bis Freddie Mercury

In diesem Jahr wartet wieder ein voller Veranstaltungskalender auf die Besucherinnen und Besucher des Forums am Hofgarten in Günzburg: Von Comedy bis Musical ist alles dabei.

Nach zwei pandemiegeprägten Jahren füllen sich nun wieder die Säle im Forum am Hofgarten. Schon 2022 stieg die Anzahl der Veranstaltungen merklich an: Im Jahr 2021 gab es unter anderem neun Kulturveranstaltungen und mehr als 100 Tagungen im Kulturzentrum Günzburg mit rund 17.000 Besucherinnen und Besuchern. 2022 besuchten etwa 28.000 Menschen die Kulturveranstaltungen, Tagungen und Gastronomieevents im Forum am Hofgarten. Allein zu den 39 Kulturveranstaltungen kamen 12.000 Gäste. Comedian Bülent Ceylan steht am 23. Februar auf der Bühne.

Mit einer bunten Mischung aus den Bereichen Bühnenkunst, Musik und Unterhaltung schöpft das Programm aus dem Vollen. Den Anfang machen in diesem Jahr bekannte Kulturgrößen wie etwa "The 12 Tenors" am 5. Februar. Mit Schwanensee kommt am 6. Februar das Italian National Ballet nach Günzburg. Humorvoll wird es am 23. Februar mit dem deutschlandweit bekannten Comedian Bülent Ceylan und seinem Bühnenprogramm Luschtobjekt. Fans des Chiemgauer Volkstheaters kommen am 5. März auf ihre Kosten. Auf Reisen in mystische Fantasiewelten geht es mit klassischer Musik von Haydn, Loewe, Ravel, Grieg, Schumann und Schubert am 12. März bei einem Liederabend mit Sopranistin Theresa Romes. Und am 15. März gastiert Kabarettist Heinrich del Core mit seinem Programm "Glück g’habt" in Günzburg.

Kulturamt Günzburg ermöglicht Blick hinter die Kulissen

Wer es lieber rockig mag, ist am 31. März in der Tribute-Show "The Spirit of Freddie Mercury" bestens aufgehoben. Sehr beliebt sind in Günzburg auch die BR Brettl-Spitzen. Sie treten am 1. April ab 20 Uhr im Forum auf. Auch für die kleinsten Gäste wird ein voller Programmkalender geboten – hoch im Kurs steht in diesem Jahr das Theater: Am 2. Juli tritt das Kindertheater der Kolpingbühne mit dem Stück Arielle auf. Eine besondere Aufführung wartet im Herbst auf Theaterhungrige: Das Kulturamt bietet in Zusammenarbeit mit dem Landestheater Schwaben am 4. November einen Theatertag für die ganze Familie an, bei dem Kinder kreativ an das Theater herangeführt werden und auch selbst einen Blick hinter die Kulissen des Forums werfen dürfen. Im Herbst stehen auch wieder viele Künstler auf der Bühne. Beispielsweise Maxi Schafroth. Der Memminger Schauspieler und Kabarettist präsentiert am 18. November sein Programm „Faszination Bayern“ im Günzburger Forum am Hofgarten.

Für nähere Informationen stehen die Mitarbeiterinnen des Kartenverkaufs von Montag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 16 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 08221/3663-20 und unter kartenverkauf@forum.guenzburg.de zur Verfügung. (AZ)