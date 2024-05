Saisonstart-Premiere im Peppa Pig Park Günzburg: Jetzt kann es losgehen

Der erste eigenständige Peppa Pig Park in Europa ist eröffnet. Zur Pressekonferenz nach Günzburg ist auch der Merlin-CEO gekommen. Ganz offiziell geht es am Montag los.

Ein fast zehn Meter großes Regenbogenportal lässt gleich am Eingang zum neuen Peppa Pig Park Günzburg die Herzen von Vorschulkindern und ihren Familien höherschlagen. Direkt hinter dem strahlend bunten Bogen liegt die neue, wunderbare farbenfrohe Welt von Peppa Wutz und ihren Freunden – mit Fahrattraktionen, Spielplätzen und Shows, die genau auf das Alter der kleinen Peppa Fans abgestimmt sind. Eine Fahrt in Papa Wutz’ rotem Auto und ein Besuch im gelben Haus auf dem grünen Hügel – alles, was Vorschulkinder und ihre Familien aus ihrer liebsten TV-Serie kennen, erwacht im bayerischen Günzburg, unweit des Legoland Parks, zum Leben. Scott O'Neil, CEO von Merlin Entertainments und Manuela Stone, neben Geschäftsführerin des Legolands jetzt auch Geschäftsführerin des Peppa Pig Parks ist ihr Stolz anzumerken, als sie, gemeinsam mit Matt Proulx (Hasbros Senior Vice President/ Global Experiences, Partnerships and Music), zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung Journalisten exklusive Einblicke in das neue 1,6 Hektar große Park-Gelände bieten.

Kindergartenkinder aus dem Landkreis Günzburg durften Peppa Pig Park mit eröffnen

Ebenfalls mit dabei: Kindergartenkinder aus der Region mitsamt ihren Familien, die freudestrahlend als Erste die fünf kleinkindgeeigneten Fahrattraktionen und sieben Themenspielplätze erleben dürfen. Ganz offiziell in die erste Saison startet der Park in Günzburg am 19. Mai um 9 Uhr mit der Enthüllung des Regenbogenportals. Die vielfältigen Aktivitäten, wie Fahrattraktionen und Spielplätze, in Peppas bunter Welt sind altersgerecht entwickelt und speziell auf die Bedürfnisse der Kleinsten abgestimmt, sodass sich die ganze Familie auf vielfältige Erlebnisse freuen darf. So ist auch die erste Achterbahnfahrt für Kleinkinder ab 95 cm in Begleitung ihrer Eltern überhaupt erst möglich. Da so viel Action auch Appetit macht, ist im Park natürlich auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. In Frau Mümmels Diner gibt es eine große Auswahl an beliebten Gerichten und süße Erfrischungen am Milchshake-Stand.

Manuela Stone, Geschäftsführerin des Peppa Pig Parks, ist stolz. Foto: Alexander Kaya

Die Eröffnung des ersten eigenständigen Peppa Wutz Themenparks in Deutschland schreibt 2024 zum 20. Jubiläum die Erfolgsgeschichte der Marke weiter und knüpft an die große Beliebtheit des weltweit ersten Peppa Pig Parks auf dem Gelände des Legoland Resorts in Florida, USA, an. Scott O'Neil, CEO von Merlin Entertainments, ist stolz darauf, die Eröffnung des Parks in Günzburg zu feiern: "Wir fühlen uns geehrt, dass wir immer wieder damit betraut werden, die bekanntesten Marken der Welt in markengeschützten Unterhaltungsdestinationen zum Leben zu erwecken. Dass Hasbros Peppa Pig und ihre liebevolle Familie nach Günzburg kommen, ist unsere Chance, Familien mit kleinen Kindern in ganz Europa Freude zu bereiten, Verbindungen zu schaffen und Erinnerungen zu bewahren." Der nächste Peppa Pig Park soll nach Dallas kommen, verkündet er.

Mit Stolz berichtet Manuela Stone: "Noch vor wenigen Wochen stand ich mit pinkfarbenem Bauhelm genau hier inmitten einer Baustelle. Die gesamten am Bau beteiligten Teams, ob extern oder intern, haben hart gearbeitet, damit wir hier pünktlich zum Start in die Pfingstferien diesen wunderbaren Park für Vorschulkinder und ihre Familien eröffnen können. Vielen Dank an alle für ihren Einsatz. Es ist eine einzigartige Peppa Welt geworden, die aussieht, als wäre sie direkt der Serie entsprungen."

Am Freitag ist die Pressekonferenz zur Eröffnung des neuen Parks. Foto: Alexander Kaya

Die bunte Welt von Peppa Wutz hat es in sich: Neben fünf Fahr-Attraktionen gibt es gleich sieben thematisierte Spielplätze für die kleinen Besucher. Dazu ein Kino, familiengerechte Gastroangebote und eine Bühne mit tollen Shows sowie „Meet & Greets" mit Familie Wutz. (AZ)

