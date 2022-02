Sarah Harrison gewinnt mit Kristalltorte "Das große Promibacken"

Influencerin Sarah Harrison, die gebürtig aus Günzburg kommt, gewinnt die Sat.1-Backshow "Das große Promibacken". In der Endrunde wurde es dann doch knapp.

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben bereits darauf spekuliert: Da sie in jeder Folge tadellose Torten abgeliefert hatte und stets die "Bäckerin der Woche" geworden war, war für viele klar: Sarah Harrison wird bei der Sat.1-Backshow "Das große Promibacken" auch gewinnen. Am Mittwochabend um 20.15 Uhr fand das Finale der Backsendung statt. Ganz zum Schluss wurde es dann aber doch knapp zwischen der gebürtigen Günzburgerin und dem Comedian Faisal Kawusi.

So lief die erste Finalrunde bei "Das große Promibacken 2022"

Die ersten beiden Aufgaben im Finale erledigten die Kandidierenden noch zu dritt. Harrison, Kawusi und der dritte Finalkandidat, Detlef Soost (Tänzer), mussten einen Schokoladenkuchen backen. Aber nicht irgendeinen. Bei dieser Herausforderung ging es darum, zweierlei Schokolade perfekt zu temperieren. Bei der nächsten Aufgabe, den "Mille feuilles vertical", handelte es sich um französische Blätterteigschnitten, die auf der Seite liegen. Charakteristisch für dieses Gebäck ist die blättrige und leicht brüchige Konsistenz der Teigplatten. Für Harrisons Konkurrenten gab es dafür Kritik - sie lieferte bei dieser technischen Prüfung ein fast einwandfreies Ergebnis ab.

Detlef Soost flog in der Vorrunde raus, im Finale standen somit Kawusi und Harrison. Die letzte Herausforderung: eine "Kristalltorte". Luxuriös und aufwendig sollte dieses letzte Backkunstwerk werden. Und die zweifache Mutter konnte die Jury auch in der allerletzten Runde überzeugen.

Jedoch: Mit nur 0,5 Punkten Vorsprung gewann Harrison " Das große Promibacken" 2022. Auch ihr Konkurrent lieferte eine gute Leistung ab und bekam viel Lob.

Harrison gewinnt Backwettbewerb knapp vor Faisal Kawusi

Die Influencerin aus Günzburg, die mittlerweile jedoch in Dubai wohnt, freute sich über den Siegerpokal in Form eines Goldenen Cupcakes und 10.000 Euro für den guten Zweck. Ihr Siegergeld will sie an die Aktion Deutschland hilft spenden, die beim Wiederaufbau sozialer Einrichtungen hilft und bedürftige Familien unterstützt, deren Zuhause und Existenz zerstört wurden. Das erzählt sie im Finale der Sat.1-Show.

Kurz nach Drehschluss musste ihr Siegerpokal jedoch ersetzt werden. Beim Treppensteigen sei sie etwas zu euphorisch gewesen - und habe den goldenen Cupcake gleich mal heruntergeworfen, erzählte sie am Donnerstagmorgen in ihrer Instagram-Story.