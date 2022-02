Sarah Harrison im Finale von "Promibacken": Wird sie gewinnen?

Plus Es deutet einiges darauf hin, dass die gebürtige Günzburgerin Sarah Harrison diese Staffel von "Das große Promibacken" am Mittwochabend gewinnen könnte.

"Endgegner Sarah" wird sie von einem ihrer Konkurrenten in der Vorschau zum Finale der Sat.1-Show "Das große Promibacken" auch genannt. Internet-Star Sarah Harrison, die früher einmal Bankkauffrau war, Nowak mit Nachnamen hieß und gebürtig aus Günzburg kommt, steht am Mittwochabend um 20.15 Uhr im Finale der 6. Staffel des TV-Backwettbewerbs. Es deutet einiges darauf hin, dass die zweifache Mutter und Werbegesicht der Neu-Ulmer Glacis-Galerie diese Show auch gewinnen wird.