Sauerkrautregatta bei der SGS

Ende September steht der Saisonhöhepunkt am Mooswaldsee an. Die Sauerkrautregatta ist die am stärksten besuchte Regatta der Günzburger Segler. 2025 fanden sich allerdings nur zwei auswärtige Segler aus dem Nachbarverein Segelclub Dillingerland (beide ILCA 7, Einhand-Klasse) ein. Erfreulich war die hohe Beteiligung vereinseigener Boote. In der Jugendklasse Optimist gingen vier Boote an den Start. Die größte Klasse mit acgt Booten stellte die Einhandklasse dar. In der Zweihand-Klasse gingen zwei Windys der SGS auf die Bahn.

Zunächst hieß es allerdings warten, da absolut kein Wind vorhanden war. Mit über zwei Stunden Verspätung ging es aufs Wasser, um wenigstens einen Lauf segeln zu können. Während dieses „Schweinerennens“ änderte sich der kaum vorhandene Wind ständig, und es konnte mit Glück eine Wertung erzielt werden, bei der das Spitzenfeld mit einem sehr großen Abstand vor dem Rest über die Ziellinie ging. Im Anschluss setzte sich ein leichter Westwind durch, der nach einer Kursänderung erstmals vernünftige Bedingungen mit sich brachte. Vor dem 3. Lauf drehte der Wind nach Nord, so dass eine weitere Anpassung des Kurses nötig war. Durch die schnelle Reaktion der Wettfahrtleitung um Jörg Hahn wurde der Kurs stets den Bedingungen angepasst, um einen fairen Wettkampf zu ermöglichen.

Bei den Jüngsten steigerte sich Tobias Theer von Lauf zu Lauf und konnte sich mit einem Sieg im letzten Lauf den Gesamtsieg sichern. Er verwies Malin Ahlgrimm und Josefine Bschor auf die Plätze 2 und 3. Im Feld der Einhand- Klasse siegte souverän Florian Hafner (SGS) vor Andreas Schretzenmayer (SGDL) und Stephan Hafner (SGS). Bei dem Zweikampf unter den Windys errang die Crew Tobias Dirr und Michael Bschor den Sieg vor Sascha Will mit Matthias Haberle. Für die Absicherung der Teilnehmer sorgte das Team der DLRG aus Leipheim. Zum Glück hatten die Retter bis auf ein aufgeschürftes Knie vor der Regatta nichts zu tun und alle Teilnehmer kamen unversehrt wieder an Land zurück.

