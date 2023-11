Günzburg

Der Schäferhund-Experte aus Günzburg denkt ans Aufhören

Plus Elmar Mannes ist Stadtrat in Günzburg, er spielte jahrzehntelang in einer Band und züchtet seit 50 Jahren Schäferhunde. Sein Wissen über Hunde ist weltweit gefragt.

"Hunde sind mein Leben", sagt Elmar Mannes stolz. Nach zwei Sekunden der Ruhe fügt er lächelnd hinzu. "Und die Musik." Der 76-jährige Günzburger ist in der Großen Kreisstadt bekannt wie ein bunter Hund. Seit 21 Jahren ist er Stadtrat für die SPD, mehr als 40 Jahre lang spielte er in der Band "The Rockets" und seit 50 Jahren züchtet er Deutsche Schäferhunde. Unsere Redaktion hat sich mit dem Mann getroffen, dessen Expertise weltweit gefragt ist. In seinem Haus am Stadtrand von Günzburg sprach der Rentner über seine Leidenschaften – Schäferhunde und Musik –, seine Familie und einen großen Einschnitt, der 2026 auf ihn zukommt.

Herumtoben und Spielen lieben die Welpen. Foto: Kerstin Streidt – hk-fotografie

Mit dem Nachbarshund sei er oft spazieren gegangen, erinnert sich Mannes an seine Kindheitstage. Hunde mochte er schon immer und für ihn war klar, schnellstmöglich einen zu kaufen. Seine Eltern waren von der Idee wenig angetan, also machte er es heimlich. Oder besser gesagt, er versuchte es. Der nächtliche Kauf eines Deutschen Schäferhundes gelang noch ohne das Wissen seiner Eltern, Mannes war damals 16 Jahre alt. Aber verheimlichen ließ sich der neue tierische Mitbewohner namens "Dullo" nur wenige Stunden. Seine Eltern waren alles andere als begeistert, aber bleiben durfte der Hund trotzdem.

