Schaufensterscheibe eines Günzburger Friseursalons beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte in der Zeit vom 6. Juni, 18 Uhr, bis zum 7. Juni, 10.30 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Friseursalons am Stadtgraben in Günzburg. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Glasscheibe mutwillig mit einem spitzen Gegenstand oder einem Stein eingeschlagen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, zu melden. (AZ)