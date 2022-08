Scheibe eines Friseursalons in Günzburg beschädigt

Einer oder mehrere Täter haben vor wenigen Tagen vermutlich Steine gegen die Scheibe eines Günzburger Friseursalons geworfen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Glasscheibe eines Friseursalons in Günzburg beschädigt. Hierbei wurden laut Polizei vermutlich ein oder mehrere Steine gegen die Glasscheibe geworfen. Hierdurch entstand an der äußeren Scheibe der Doppelverglasung ein Sachschaden. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Günzburg, Telefonnummer 08221/9190, zu melden. (AZ)