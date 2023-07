Frau biegt an Verkehrsinsel falsch ab und verursacht einen Unfall

Eine 77-Jährige fährt in der Heidenheimer Straße in Günzburg auf der falschen Seite um die Verkehrsinsel herum. Sie stößt mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Eine 77-jährige Autofahrerin wollte am Dienstag gegen 15.50 Uhr von der Riedstraße kommend nach links in die Heidenheimer Straße abbiegen. Dabei missachtete die Frau laut Polizei das blaue Pfeilschild und fuhr auf der falschen Seite an der Verkehrsinsel vorbei. Da zeitgleich eine Autofahrerin ausfahren wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. (AZ)