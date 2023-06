Schläger wurde nach Guntia-Fest auf Heimweg selbst angegriffen

Nach einer ersten Rauferei, die von der Polizei aufgenommen wurde, geriet ein Streithammel auf dem Heimweg vom Guntia-Fest erneut in eine Schlägerei. Was ist geschehen?

Nachdem die Polizei eine erste handfeste Auseinandersetzung geschlichtet hatte, kam es kurz darauf zu einer erneuten Schlägerei. Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr griff ein junger Mann in Günzburg beim Guntia-Fest im Bereich des Stadtgrabens zwei andere junge Männer aus unbekannten Gründen an. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei einer der angegriffenen Männer leicht am Kopf verletzt. Der Täter selbst wurde bei dieser Auseinandersetzung ebenfalls leicht verletzt. Nachdem der Streit durch die Polizei aufgenommen wurde, musste diese kurz darauf wegen einer größeren Schlägerei beim Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße in Günzburg anrücken. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Täter des vorangegangenen Streites dort von mehreren Personen, alles junge Männer, nun selbst angegriffen wurde. Er wurde von einer Person mit dem Kopf gegen eine Metalltüre geschlagen und verletzt. Der Angegriffene konnte mit zwei Begleitern in das Foyer eines Kinos flüchten und verhindern, dass die Angreifer ins Kino gelangten.

Täter sind auf der Flucht

Bis auf eine Person aus dem Täterkreis konnten alle Angreifer beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen flüchten. Einer der geflüchteten Täter trug einen auffälligen roten Jogginganzug. Ein anderer geflüchteter Täter trug ein blau-gelb-gestreiftes T-Shirt. Es ist anzunehmen, dass diese Auseinandersetzung einen Bezug zu der vorangegangenen Auseinandersetzung am Stadtbach hat. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden.

Guntia-Fest-Besucher führt Teleskop-Schlagstock mit sich

Am Sonntag, während des Guntia-Festes in Günzburg, stellte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, nachdem er von einem Besucher darüber informiert wurde, am Schloßplatz eine Person mit einem Teleskopschlagstock fest. Durch die vom Sicherheitsdienst verständigten Polizeibeamten konnte der Mann angetroffen werden. Der mitgeführte Teleskopschlagstock wurde sichergestellt. Dem Mann blüht nun eine Strafanzeige nach dem Waffengesetz. (AZ)