Schlägerei auf Günzburger Parkplatz

Bei der handfesten Auseinandersetzung am ersten Weihnachtsfeiertag in Günzburg hat sich ein 24 Jahre alter Mann leicht verletzt.

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages beobachtete ein Zeuge gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz in der Wilhelm-Maybach-Straße, wie zwei Männer gemeinsam auf einen Kontrahenten einschlugen und sich alle Beteiligten im Anschluss in unterschiedlichen Fahrzeugen von der Örtlichkeit entfernten. Im weiteren Verlauf erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei. Der 24-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Die Polizei leitete gegen die beiden Täter ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/919-0 zu melden. (AZ)