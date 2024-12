Schlägerei in der Günzburger Innenstadt: Polizei bittet um Hinweise

Am Freitagabend wurde die Günzburger Polizei zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten in die Straße Am Stadtbach gerufen. Vor Ort konnten zwei Geschädigte angetroffen werden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen eskalierte eine Streitigkeit zwischen den Beteiligten und weiteren bislang unbekannten Personen. Hierbei wurden ein 17-Jähriger und ein 24-Jähriger teils schwer im Gesicht beziehungsweise im Kopfbereich verletzt und im Anschluss in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie der Streit derart eskalieren konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die die Polizei Günzburg aufgrund des Körperverletzungsdelikts einleitete. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich unter 08221/919-0 zu melden. (AZ)

